Vinicius udvist i Real Madrid-nederlag præget af kaos

Det betyder, at Atlético Madrid nu har 72 point på andenpladsen, mens Real Madrid har 71 point på tredjepladsen.

Kampen - særligt den sidste del - var præget af masser af bataljer med Vinicius Junior som hovedperson.

Efter godt 70 minutter var han ved at komme i håndgemæng med Valencias fans bag det ene mål, fordi nogen øjensynligt havde råbt noget efter ham. Vinicius anklagede tilsyneladende fansene for at have lavet racistiske fagter eller tilråb - noget som flere gange tidligere har ramt netop brasilianeren. Der blev efterfølgende råbt op på stadionets højtaleranlæg om at afstå fra racisme.