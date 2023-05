Politikeren frygter, at europæiske storklubber fortsat pønser på at skabe en lukket liga, som det for to år siden blev forsøgt med European Super League.

Hvis det sker, vil det ødelægge fodbolden, mener han.

- En privat transeuropæisk liga vil dræbe fodbolddrømmene for alle almindelige klubber rundt omkring i Europa, siger Jakob Engel-Schmidt.

- Hvis man laver sådan en liga, hvor man sætter kommercielle hensyn højere end de sportslige værdier, så dræber man den fodbolddrøm, der giver energi, ånd og sjæl til spillet, mener ministeren.