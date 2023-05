Lucas Andersen skævede over mod pokalen, der funklede i solen. Med et roligt smil løftede AaB-anføreren blikket videre ud mod tribunerne, inden han satte sig på hug for at mærke græsset inde i Parken, hvor det hele ville blive afgjort et døgn senere.

»Vi kan vinde et trofæ og få adgang til europæisk fodbold. Det er jo alt det, man drømmer om. At få lov til at opleve den her magiske dag efter alt det, vi har været gennem – det er en flot fortælling, hvor vi kun mangler at skrive slutningen,« sagde han.