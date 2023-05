Magtdemonstration holder Dortmund i hælene på Bayern

Kort efter scorede Adeyemi igen i en situation, hvor Wolfsburgs forsvar på ny så alt andet end imponerende ud.

Samme Adeyemi kunne have gjort det til 6-0, men høvlede et straffespark langt over mål. I stedet måtte publikum vente til fire minutter før tid, før Bellingham med sit andet mål afsluttede festen.

Det var en magtdemonstration af et Dortmund-hold, der tog revanche for sidste uges kostbare pointtab i Bochum. Der mangler tre spillerunder i Bundesligaen, som Bayern München fører et point foran Dortmund.