Langskudsdrøn har udskudt Vejles oprykningsfest

Propperne må blive i champagneflaskerne i Vejle Boldklub - i hvert fald i fem dage mere.

Uden selv at være på banen kunne vejlenserne have sikret sig oprykning til Superligaen lørdag eftermiddag. Det krævede et pointtab til Sønderjyske, men den plan var sønderjyderne ikke indstillede på at følge.

På et mål af Emil Frederiksen vandt Sønderjyske 1-0 på udebane over Vendsyssel, og dermed er Vejles returbillet til Superligaen endnu ikke matematisk sikker.