Schalke vandt dramatisk og kravler over nedrykningsstreg

Men igen svarede Mainz tilbage. Denne gang direkte på frispark ved Aaron Martin med 20 minutter tilbage, da Marcus Ingvartsen netop var sendt på banen for hjemmeholdet.

Så lignede det en pointdeling, men dybt inde i tillægstiden blev Schalke altså tildelt et VAR-straffespark for et riv i trøjen, og det udnyttede Marius Bülter til at score sejrsmålet.