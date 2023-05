Christian Gytkjærs holdkammerat har fået fem års fængsel for matchfixing

Izzo har besluttet sig for at anke dommen, skriver football-italia.net.

Den 31-årige forsvarsspiller er på kontrakt i Monza, hvor han er holdkammerat med danske Christian Gytkjær. Monza er ejet af den tidligere premierminister Silvio Berlusconi.

Angiveligt har Izzo samarbejdet med mafiaen i Napoli og taget imod betaling for at have hjulpet med at sørge for et ønsket resultat.

Ifølge AFP menes det, at hans fætter Umberto Accurso er medlem af mafiaen. Accurso blev ligesom et andet medlem af gruppen idømt halvandet års fængsel.