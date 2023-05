Målmaskinen Haaland slog Premier League-rekord i Citys sejr

City fastholder dermed kursen mod det engelske mesterskab.

Arsenal overtog føringen efter sin sejr over Chelsea tirsdag, men det var en kortvarig fornøjelse for London-holdet, som får brug for stor hjælp at vinde mesterskabet.

Før de sidste fire kampe er City et point foran, og Pep Guardiolas mandskab har både en kamp i hånden og en bedre målscore.

Med andre ord er det nu stejlt op ad bakke for Arsenal.

Der var ellers en anelse grund til optimisme i første halvleg af onsdagens City-kamp mod West Ham. Gæsterne pakkede sig og overlod initiativet til City, som er set mere sprudlende end onsdag aften.