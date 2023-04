Der står RB på hans trænerdragt i Randers FC. Rasmus Bertelsen. Eller hvis han drømmer sig tilbage til drengeårene på Lystrup IF’s fodboldbaner: Roberto Baggio. Den legendariske italienske midtbanespiller var Rasmus Bertelsens store forbillede.

»Jeg var træner for Rasmus i Lystrup IF i ungdomsårene. Han var 10’er. Som Roberto Baggio. Da han fik jobbet i Randers FC, skrev jeg til ham, at den type, han selv var som spiller, ville aldrig gå i Randers FC’s 4-4-2-system. Han var spilintelligent, men ikke den mest arbejdsomme på midtbanen,« siger Anders Gerber, talentudviklingschef i Dansk Boldspil-Union og mangeårig træner på højt plan i bl.a. Aarhus Fremad og Silkeborg.