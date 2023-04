Uefa overvejer Champions League-finale i USA i fremtiden

Men ifølge Ceferin kan et brud med den mangeårige tradition altså ligge i kortene, idet forbundet leger med idéen.

- Det er en mulighed. Vi begyndte at drøfte det, men så var det VM et år, i 2024 er der EM, dette år er finalen i Istanbul, i 2024 er den i London, i 2025 i München, og efter det må vi se, siger Uefa-præsidenten i fodboldpodcasten ”Men in Blazers”.

- Fodbold er ekstremt populært i USA i disse dage. Amerikanerne er villige til at betale for det bedste. Så de vil følge europæisk fodbold, ligesom basketballelskere i Europa følger NBA.