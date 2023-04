Skuffet Eriksen om nedtur: Det er svært at sætte sig ind i

- Jeg er utrolig skuffet. Det er svært at sætte sig ind i, når vi egentlig føler, at vi var klar til at præstere i dag, og så vi går ud og gør, som vi gør, så slår det hårdt, siger Christian Eriksen til TV 2 Sport i Sevilla.

Allerede efter otte minutter fik Manchester United et gok i nødden, da Harry Maguire lavede en fejl, som førte til Sevillas første mål.

Senere lavede målmand David De Gea også en fejl, der førte direkte til mål, og Christian Eriksen er irriteret over, at Sevilla fik de enorme chancer foræret.