Sevilla udnyttede katastrofale fejl og kvaste United

Der gik imidlertid kun et minut af anden halvleg, før Sevilla lykkedes med at udbygge føringen. Loic Bade steg op til et hjørnespark og stødte bolden over hovedet på David De Gea og ind i målet med sin skulder.

Sevilla trak sig en smule tilbage i kampens slutfase og lod Manchester United styre spillet. Men gæsterne kom aldrig rigtig tæt på, og efter 81 minutter blev det hele afgjort.

Denne gang lavede David De Gea en kæmpe fejl, da han gik langt ud af sit felt og forsøgte at ramme bolden. Det lykkedes kun halvt. Bolden havnede hos En-Nesyri, som sparkede den i tomt mål.

I Europa Leagues anden semifinale skal AS Roma møde Leverkusen. Førstnævnte vandt torsdag med 4-1 over Feyenoord efter forlænget spilletid og vandt dermed samlet 4-2.

Leverkusen slog belgiske Royale Union Saint-Gilloise med 4-1 torsdag og dermed 5-2 samlet.