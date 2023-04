- Det var let for mig at takke ja til jobbet, for Chelsea er min klub, siger Lampard på et pressemøde.

Han udtrykker ikke det store håb om at lande jobbet permanent.

- Jeg vil gøre mit bedste for Chelsea, og så må vi se, hvad det fører til. Det er ikke min beslutning, om jeg bliver her længe. Jeg har forståelse for, at det er et spørgsmål, jeg vil blive stillet flere gange, siger Lampard.

Chelsea-ejerne Todd Boehly og Behdad Eghbali byder klublegenden velkommen tilbage.

Lampard var med begrænset succes manager for klubben i perioden 2019-2021. Han gjorde sig mere positivt bemærket for sin spillerkarriere i Chelsea fra 2001 til 2014.