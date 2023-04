AGF efter dominans mod Randers: Vi fortjente sejren

Det frustrerer offensivspilleren Peter Bjur.

- Jeg synes, at vi var bedst i første halvleg, og vi havde chancer nok til at lukke kampen ved at score 2-3 mål mere.

- Vi havde fortjent sejren i dag målt på chancer.

- Vi havde 4-5 rigtig gode muligheder, som sagtens kunne have givet mål, siger startdebutanten.

AGF skabte særligt chancer ved at sparke en masse indlæg ind i Randers-feltet, som kronjyderne havde svært ved at afvise.

Wingbacken Tobias Mølgaard er ligeledes ærgerlig over, at AGF ikke formåede at slå mere kapital af spil- og chanceovertaget i første halvleg.