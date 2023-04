FC Barcelona vil have præsidenten for La Liga, Javier Tebas, til at sige sit job op.

Det skriver klubben i en udmelding på sin hjemmeside mandag.

Det sker efter en historie i den spanske avis La Vanguardia, der kom ud mandag. I den bliver Tebas beskyldt for at have givet falske oplysninger til den spanske anklagemyndighed i forbindelse med sagen, hvor Barcelona er anklaget for korruption for betalinger til en tidligere dommerchefs firma.