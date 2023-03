Alarmen på Younes Bakiz’ telefon ringer for fjerde gang kl. 04.15. Efter den har lydt, er han nødt til at stå op og fylde sin krop med næring, inden det korte vindue, hvor han må spise, lukker.

Sover han over sig, må han ikke spise igen, før knap 16 timer senere, når klokken slår 19.45. I den periode træner han fodbold to gange dagligt med superligaklubben AaB, og i weekenden spiller han kampe foran et fyldt stadion. Sådan fortsætter processen i en måned.