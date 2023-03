Bayern München fyrer Nagelsmann og hyrer Tuchel

Sportsligt ser det umiddelbart ikke helt skidt ud for den ambitiøse klub. Det sydtyske hold, der er regerende mester, indtager en andenplads i Bundesligaen - blot et enkelt point efter førerholdet Borussia Dortmund.

Om en uge mødes de to klubber i en kamp, der kan få stor betydning for fordelingen af guldet.

Selv om mesterskabet er inden for rækkevidde, så er sæsonen dog den værste i 11 år med ”blot” 52 point efter 25 ligakampe.

I Champions League er Bayern videre til kvartfinalerne efter en samlet sejr over Paris Saint-Germain. Her venter to opgaver mod Manchester City.

I stedet for den nu fyrede Nagelsmann, der nåede at sidde med ansvaret i mindre end to år, skal Thomas Tuchel nu sidde på bænken til de vigtige kampe i den kommende tid.