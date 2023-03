Steinlein: Thomasberg er den hidtil dyreste FCM-træner

- Det udnyttede Randers flot til at få en god pris ud af det. Så ja, det har kostet nogle penge, siger Claus Steinlein.

Han oplyste også, at Thomasberg nok ikke skal regne med at råde over anfører Erik Sviatchenko meget længere. Han er på det seneste rygtet til en MLS-klub.

- Lige så hemmeligt, som Thomasberg blev præsenteret her, så kan vi nok sige, at det godt kan være, at det ender der, siger Steinlein.

Direktøren henviser til, at nyheden om Thomasberg som FCM-træner havde kørt i mange medier hele torsdagen.

Ud over Sviatchenko kommer Pione Sisto heller ikke tilbage i FCM-varmen, efter at kantspilleren er raget uklar med flere trænere i den seneste tid.

- Det er en beslutning, vi har truffet som klub. At Pione Sisto ikke er en del af førsteholdstruppen.