Solbakken: Haaland er nedtrykt over at misse landskampe

Erling Haaland har scoret ni mål i de seneste tre kampe for Manchester City.

Men Norge får ikke glæde af Haalands evner som skarpretter i de kommende landskampe.

Det fandt landstræner Ståle Solbakken ud af sent mandag aften. Her blev det konstateret, at Manchester City-stjernen døjer med en lyskeskade.