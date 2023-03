Sevilla har fyret Sampaoli som cheftræner midt i bundstrid

Selv om Sevilla røg ud af Champions League, er det generelt gået bedst for Jorge Sampaoli i Europa.

Sevilla vandt senest samlet 2-1 over tyrkiske Fenerbahce og er dermed klar til kvartfinalerne i Europa League, hvor holdet i to kampe står over for Manchester United.

Næste opgave for Sevilla er bundkampen i La Liga ude mod Cadiz, der er placeret side om side med andalusierne. Den kamp spilles 1. april.

Sevilla arbejder i øjeblikket med at finde en ny træner, og det skal ske så hurtigt som muligt, oplyser klubben.