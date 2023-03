Den danske kontrol og overlegenhed i kampen handlede i høj grad om, at holdet truede modstandere stort set hver gang, spillet blev lagt op rundt om Kasakhstans målfelt. For selv om de lokale yndlinge var nede med to mål, kom de bragede ud efter pausen, ansporet af et oplagt publikum, lod sig begejstre af næsten-chancer og lækre detaljer, men også en veltimet tackling.

Kasakhstan tog langt flere chancer i deres spil end i nederlaget til Slovenien på 1-2 torsdag aften, og denne gang var to af holdets bedste i offensive, Maxim Samorodov og Baktiyor Zainutdinov, begge med fra start. Sidstnævnte er en af kun to i Kasakhstans trup, der spiller i en klub uden for sit hjemland. Angriberen fra CSKA Moskva prøvede og prøvede, men hans afslutninger sad som oftest i favnen på Kasper Schmeichel.

Beiterek-tårnet er bygget over et folkesagn om et poppeltræ, hvor den magiske fugl Samruk har lagt et æg. Øverst kan man lægge sin hånd i et aftryk af den tidligere præsident Nursultan Nazarbayev og fremsige et ønske. Som når vi ser et stjerneskud. Nazarbayev var fra uafhængigheden af Sovjetunionen i 1991 frem til 2019 den ubestridte leder i Kasakhstan, hvor han ved et valg fik 97,7 procent af stemmerne. Helt enkelt.

Frekvensen af gennemspillede danske angreb faldt en anelse efter en hektisk første halvleg, men Jonas Wind og Rasmus Højlund, begge tidligere FC København’ere, var tæt på at lege sig igennem til endnu en Højlund-træffer.

Midtvejs i anden omgang byttede landstræneren tre spillere. Ud gik Alexander Bah, Mathias Jensen og Mikkel Damsgaard, ind kom Philip Billing, Mohamed Daramy og venstrebacken Jens Stryger Larsen, som skubbede Joakim Mæhle over som back i modsatte side.

20 minutter før tid måtte Kasper Schmeichel skubbe Ramazan Orazovs skud ud på stolpen, kort efter ramte bolden Jonas Wind på armen, lydniveauet steg og steg, straffespark til Kasakhstan, 1-2, køligt sparket ind midt i målet af Baktiyor Zainutdinov.

Hovedstaden Astana er i Guinness Book of Records som den hovedstad, der hyppigst har skiftet navn. Først hed byen Akmolinsk, så Tselinograd, Akmola , Astana og i nogle år Nur-Sultan, det sidste navn en hyldest til den afgående leder fra den nye præsident Kassim-Jomart Tokayev. Navnet blev sidste år ændret tilbage til Astana, som slet og ret betyder hovedstaden. Dejlig simpelt.

Spørgsmålet i hallen med høj luftfugtighed var, hvordan det danske landshold ville reagere; med ro på bolden eller tendenser til panik, når Kaskahstan kom blæsende? Erfarne typer som Pierre-Emile Højbjerg, Kasper Schmeichel og Simon Kjær skulle i larmen forsøge at lede de unge danskere i mål til sejr nummer to i to forsøg af EM-kvalifikationen.

Tja, Kasakhstans anfører, Askhat Tagybergen, sendt et projektil op i det ene målhjørne fem minutter før tid, 2-2, og Astana Arena kogte og buldrede, pludselig handlede det om at forsvare et point for danskerne, men det glippede: et minut før tid headede Abat Aimbetov bolden ind til 3-2.

»Kasakhstan, Kasakhstan, Kasakhstan« brølede de fra tribunerne, så det kunne høres i landet, der er større end hele Europa. Måske endda helt til Danmark.