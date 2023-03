Kasper Hjulmand har meldt ud, at det er tid til »at slå hårdt tilbage og vise danskerne, at vi er her endnu«.

Tirsdag eftermiddag afslørede landstræneren for de danske fodboldherrer, hvilke spillere der skal bidrage til genrejsningen efter det skuffende exit fra gruppespillet ved VM 2022.

På forhånd var det klart, at profiler som Christian Eriksen, Andreas Skov Olsen og Jesper Lindstrøm måtte melde afbud på grund af skader.