09/03/2023 KL. 20:00

For abonnenter

»Det vigtigste er at slå hårdt tilbage og vise danskerne, at vi er her endnu«

For første gang efter VM-nedturen giver Kasper Hjulmand sin status på landsholdet. Erfaringerne fra Qatar skal landstræneren og hans kollektiv bruge til at finde sig selv på vejen mod EM 2024, for kvalifikationsturneringen begynder om to uger.