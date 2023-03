Newcastle sluttede sløj stime i Premier League med sejr

Den er Newcastle nu indehaver af, endda med en kamp færre spillet end Liverpool.

Angriberen Alexander Isak bragte cirka midtvejs i første halvleg Newcastle på 1-0. Svenskeren steg til vejrs og headede et frispark fra Kieran Trippier ind.

Føringen holdt frem til 70. minut. Her endte Trippier med at spille en uheldig rolle. Englænderen gled i eget felt og kiksede fuldstændig et forsøg på at cleare bolden.

Det udnyttede Hwang Hee-Chan til at sparke bolden i et tomt mål og gøre det til 1-1. Men sejren endte altså i det nordengelske efter Miguel Almiróns scoring.