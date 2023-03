To flotte mål sikrer Silkeborg godt udgangspunkt i pokalen

Til en start kunne man da også se, at de mange nye spillere skulle have tingene til at klikke. Derfor var Sønderjyske bedst i begyndelsen, og hjemmeholdet satsede tungt på dødbolde.

Det blev dog gæsterne, som midt i første halvleg tog føringen på et perlemål, der kom lidt ud af det blå. Søren Tengstedt modtog bolden et stykke uden for feltet, og på sin tredje berøring kanonerede han bolden op i det ene målhjørne.

Sønderjyske havde herefter flere pæne tilbud for at udligne, men holdet fra den næstbedste række manglede den skarphed, som superligaholdet havde taget med til Haderslev.