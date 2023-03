Jürgen Klopp: Vi viste hvad vi kan

Liverpool gik til pause foran 1-0, og i anden halvleg gik det så meget stærkt. Efter fem minutter stod der 3-0, og inden for det sidste kvarter gik Liverpool fra 4-0 til 7-0.

Ud over de tre point til Premier League-kontoen kan resultatet give holdet et boost, mener Jürgen Klopp.

- Det var det skub, vi ønskede. Det sætter os på rette kurs. Alle skal vide, at vi stadig er her. Det var ikke tilfældet i et stykke tid, men i aften viste vi, hvad vi kan, og hvad vi skal være fremover, siger tyskeren.

Liverpool kravlede med sejren op på femtepladsen i Premier League med 42 point i alt. Newcastle har 41 på sjettepladsen, men har spillet en kamp færre.