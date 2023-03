Liverpool ydmygede United i historisk afklapsning

Med en flot stikning sendte Andrew Robertson bolden frem til Cody Gakpo i venstre side af Uniteds felt.

Hollænderen tog derefter et træk ind i banen og knaldede bolden over i det lange hjørne uden chance for David De Gea mellem stængerne.

Det gav publikum på Anfield gejst, og de fremmødte kvitterede ved at sende spillerne i omklædningsrummet med slagsange og klapsalver.

Måske var det medvirkende til, at Liverpool fra starten af anden halvleg indledte et stormløb mod Uniteds mål. Efter fem minutter stod der 3-0.

Kun halvandet minut var gået, da Darwin Nunez pandede bolden ind til 2-0, og kort efter blafrede nettet bag David De Gea igen.

Efter en omstilling vippede Cody Gakpo overlegent bolden forbi den spanske keeper fra en spids vinkel.