Barcelona sled sig til smal sejr over bundhold

Det skyldtes ikke mindst en udvisning til forsvarsmakkeren Ronald Araujo, der efter en times spil forhindrede en friløber til gæsterne ved at hive en Valencia-spiller ned.

Med en mand i overtal øjnene Valencia, der er fedtet ind i bundstriden, chancen for et uventet point.

Gæsterne så ud til at blive snydt for et straffespark, da Barcelona-indskifteren Franck Kessie med fem minutter tilbage fældede Francisco Perez i feltet.

Dommeren nøjedes dog med at dømme hjørnespark til Valencia, der ikke formåede at udnytte nogen af holdets chancer.