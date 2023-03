Braithwaite scorede igen for Espanyol

Trods målet kan Braithwaite ærgre sig over, at holdet måtte gå fra banen med et nederlag i bagagen. Espanyol havde vundet de to forudgående opgør i Spaniens bedste fodboldrække.

Med nederlaget ligger Espanyol på 12.-pladsen i tabellen med 27 point efter 24 kampe. Valladolid har samme antal point, men ligger et par pladser længere nede med en dårligere målscore.

Midtvejs i første halvleg bragte midtbanespilleren Ivan Sanchez Valladolid foran, mens Alvaro Aguado fordoblede føringen efter en times spil.