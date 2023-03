Hvidovre sænkede Sønderjyske og nærmer sig Superligaen

Derfor er afstanden mellem de to oprykningskandidater nu hele ni point. Hvidovre indtager den oprykningsgivende andenplads, mens Sønderjyske ligger nummer fem og nu har brug for at få sat en rigtig god stime sammen, hvis klubben skal indfri sin målsætning om oprykning.

Hjemmeholdet var mest nærgående på det ujævne underlag i første halvleg. Men halvegen sluttede uden mål.

Sønderjyske kom bedre ud til anden halvleg, og 12 minutter efter sidebyttet tog gæsterne føringen. Januarindkøbet Søren Andreasen var pludselig fri til at kunne heade et indlæg i kassen.