04/03/2023 KL. 07:00

For abonnenter

La Liga-bossen Javier Tebas frygter stadig European Super League

For to år siden var fodboldverden ved at blive forandret radikalt. Risikoen lurer stadig, advarer La Liga-chefen i et eksklusivt interview, hvor han også forholder sig til et rekordforbrug på transfermarkedet denne vinter.