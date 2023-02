Sene scoringer reddede Danmark fra fiasko mod Uruguay

Uruguay havde ikke ret meget at komme med. Det handlede mest om at losse væk og forsøge at slide et overraskende point hjem.

Chancerne til sejr var der rigeligt af, men flere blev brændt på det skammeligste. I stedet endte det galt i den anden ende.

I en helt ufarlig situation sparkede målvogter Laura Worsøe forbi bolden på en tilbagelægning, og så kunne Uruguays enlige angriber Belen Aquino trille bolden i et tomt mål seks minutter før tid.

Kursen mod en eklatant fiasko vækkede pludselig de danske kvinder. Få minutter før tid udnyttede Rikke Sevecke et af Danmarks 17 hjørnespark i kampen, da hun headede udligningen ind.

Selv uafgjort ville være en gedigen skuffelse, og blot et minuts tid efter udligningen afværgede Janni Thomsen den med et fremragende langskud i det lange hjørne.