Matchvinder Stryger blev slået til blods i europæisk triumf

Den havde holdkammeraten Trezeguet fremtvunget, og i sin iver for at fejre målet med danskeren stak han sin arm ud og nedlagde ubevidst Stryger.

Den voldsomme episode havde uden tvivl udløst et direkte rødt, hvis det havde været en modstander. Men Stryger kom efter at have ømmet sig på benene og fejrede målet med holdkammeraterne og et tyrkisk flag til ære for ofrene for jordskælvet i landet.

Han måtte dog med munden fuld af blod en tur på sidelinjen og modtage behandling, inden han kom tilbage på banen og spillede færdig.