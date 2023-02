Bayern sendte bovlamt PSG på kurs mod CL-fiasko

Hverken PSG eller Bayern er kommet godt fra land i 2023, og det var tydeligt, at det var to hold, som var bange for at fejle.

Især det franske hjemmehold virkede nervøst og idéforladt, og man havde meget svært ved at sætte de offensive esser Neymar og Lionel Messi i scene.

Bayern havde bolden klart mest og skabte også flest chancer, uden at det dog blev voldsomt farligt.

PSG så ud til at være tilfreds med at lade Bayern have bolden meget, men hjemmeholdets kontrastød var uden truslen fra Kylian Mbappés fart. Han startede på bænken grundet en lille skade.