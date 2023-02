Simon Kjær og co. overvandt Harry Kane i Milans smalle CL-sejr

Et nyligt formationsskifte til tre centrale forsvarsspillere har dog givet bedre resultater, og tirsdagens opgør er endnu et skridt frem for den pressede Milan-træner Stefano Pioli og hans taktiske evner.

Der er returkamp på Tottenham Hotspur Stadium i London 8. marts.

Tottenhams cheftræner, Antonio Conte, manglede til opgøret i Milano sine tre fortrukne centrale midtbanespillere.

Den danske midtbanemotor Pierre-Emile Højbjerg var fraværende på grund af karantæne, mens Rodrigo Bentancur og Yves Bissouma begge var ude med skader.