Chelsea spiller uafgjort for tredje gang i træk

Chelsea kæmper med at score mål, og heller ikke mod West Ham sprudlede offensiven hos udeholdet.

En enkelt gang lykkedes det dog at score for Chelsea, og det var to af de nye spillere, der slog til.

Midtbanespilleren Enzo Fernandez, der er hentet for 900 millioner kroner i Benfica, assisterede João Félix, der er lejet i Atlético Madrid og også har en fortid i Benfica.

Det var et glimrende løb ind i feltet af Felix, der bare skulle sætte en fod på bolden for at åbne sin målkonto hos Chelsea.