Sportslige investeringer vil føre til blodrøde tal i Brøndby

Men det er nødvendigt, hvis Brøndby skal blande sig i toppen af dansk fodbold, fortæller bestyrelsesformand Jan Bech Andersen.

- Vi har en ambition om, at vi som klub igen kontinuerligt skal spille med i toppen af dansk fodbold og række ud efter europæiske gruppespil. Derfor fortsætter vi i 2023 vores investeringer i den sportslige sektor.

- Vores ambitioner afspejles derfor i forventningerne til 2023-regnskabsåret, hvor vi bygger ovenpå det stærke fundament, vi står på.

- Det er en strategisk beslutning at foretage disse investeringer for at give os selv de bedst mulige forudsætninger for, at vi, i årene der kommer, lykkes med vores sportslige ambitioner, siger Jan Bech Andersen.