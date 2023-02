- Jeg kommer til at invitere DBU’s ledelse ind på ministerkontoret til en redegørelse for de forhold, der nu er blevet afdækket. Og jeg forventer at få en forsikring om, at der arbejdes på en anden måde i dag, og at lignende forhold aldrig kommer til at gentage sig.

Blandt kvinderne, der har fortalt om deres oplevelser, er der blandt andet beretninger om tvangsmotion, anoreksi, bulimi og angst.

Fodbolddirektør i DBU Peter Møller kalder det i dokumentaren for ”dybt beklageligt”, at nogle spillere står tilbage med psykiske udfordringer.

Han fastslår samtidig, at det var ”en fejl at lade et papir ligge fremme i 2013” og siger, at DBU sammen med klubberne skal være bedre til at screene spillerne for mentale udfordringer.