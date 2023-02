Det kan tendere til at være en forbandelse. Både for dem, der elsker Brøndby IF, og for dem, der er trætte af at høre om klubben fra den københavnske vestegn.

Uanset hvad er opmærksomheden altid lige så kolossal som selvforståelsen hos de ellevedobbelte danmarksmestre.

Det blev atter understreget, da der opstod en batalje mellem Anis Ben Slimane og Mathias Greve under forberedelserne til forårspremieren søndag mod AC Horsens.