Skuffet United-træner: Eriksen bliver svær at erstatte

Manchester United må klare sig uden Christian Eriksen på midtbanen i de kommende tre-fire måneder, efter at holdets danske profil har pådraget sig en ankelskade.

Eriksens fravær i den kommende tid ærgrer United-træner Erik ten Hag.

- Det er klart, at han er skuffet, og vi er skuffede. Men nu er det sket - sådan er topfodbold, og det er man nødt til at håndtere, siger Erik ten Hag ifølge BBC på et pressemøde.