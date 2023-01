Ekspert: United må justere spillestil uden Eriksen

- Det er et slag for United, hvis de håber på at spille med om de helt sjove pladser. Eriksen har været den spiller, som de andre på holdet har søgt i opspillet. Han er gået ned i banen ved siden af Casemiro for at modtage bolden og sætte spillet derfra.

- Eriksen er utrolig boldsikker, og han er god til at holde gang i spillet i et højt tempo og samtidig vente på, at den rigtige mulighed opstår. United har ingen andre med de samme evner.

- De kommer til at mangle den ”Pirlo-agtige” playmaker, der sætter spillet. så nu skal Manchester United nok justere måden at spille på en smule, og så er der andre, der skal træde i karakter, siger Martin Jørgensen.