Glen Riddersholm henter Hammershøy-Mistrati til Sverige

Nu går turen nordpå til Sverige.

- Jeg er vældig glad for at have skrevet under med IFK Norrköping, og jeg ser frem til at møde alle og lære klubben at kende. Det bliver fedt at spille i Allsvenskan og se, hvordan fodbolden er i Sverige, konstaterer han.

IFK Norrköping har vundet det svenske mesterskab 13 gange - senest i 2015.

I den forgangne sæson gik det dog knapt så godt i Allsvenskan, hvis sæson følger kalenderåret. Her sluttede holdet på 12.-pladsen.