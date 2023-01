Ronaldo missede chancen for første titel i Saudi-Arabien

Den 37-årige portugiser, der fem gange er kåret som verdens bedste fodboldspiller, spillede hele opgøret. Han havde et par chancer for at score, men brændte.

Al Ittihads defensiv tog sig generelt godt af Ronaldo, som blev forhindret i at indtage en hovedrolle i kampen.

I første halvleg bragte Al Ittihad sig foran 2-0 på mål af brasilianeren Romarinho og den marokkanske VM-spiller Abderrazak Hamdallah.

Ronaldos holdkammerat Anderson Talisca reducerede til 1-2 efter 67 minutter, men tættere på kom holdet ikke.