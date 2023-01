Efter lidt over en halv time gjorde Wind det til 3-0. Med et kækt lob sendte han bolden over landsmanden og landsholdskollegaen Oliver Christensen i Hertha-mål og i nettet. Kampen endte 5-0.

Jonas Wind, der har misset en del kampe i denne sæson, er nu oppe på fire mål i otte bundesligakampe for Wolfsburg.

Robert Skov var også i fokus tirsdag, men af andre årsager. Skov startede inde for Hoffenheim i kampen mod Stuttgart, men måtte lade sig udskifte lidt over halvvejs inde i første halvleg.

Skov kunne selv gå fra banen, men tog sig til sin højre læg. Kasper Dolberg startede på bænken for Hoffenheim, men blev skiftet ind i 82. minut, mens Jacob Bruun Larsen sad ude med en skade. Nikolas Nartey spillede hele kampen for Stuttgart, der efter en udligning af Hoffenheims Andrej Kramaric dybt inde i tillægstiden måtte nøjes med 2-2.