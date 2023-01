Det er kun blevet til tre sejre i indeværende Premier League-sæson for Lampard og Everton. Everton har været en del af den bedste engelske fodboldrække i alle sæsoner siden 1954.

Det er ikke mere end to uger siden, at klubbens ejer Farhad Moshiri gav sin fulde opbakning til Lampard i et skriftligt svar til Evertons fans, som sendte et åbent brev til Everton-ejeren, hvor der blev udtrykt fortvivlelse over den nuværende situation i klubben.

I sidste sæson endte Everton på 16.-pladsen. Fire point over nedrykningsstregen. I 38 Premier League-kampe har Everton med Lampard i spidsen gennemsnitligt hentet 0,92 point i gennemsnit per kamp.

Det er ikke første gang, at Frank Lampard bliver afbrudt i et trænerjob før tid. Det måtte han også hos Chelsea i januar 2021.