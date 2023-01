Arsenal henter landsholdsspiller Kathrine Kühl i FC Nordsjælland

- Det gør også, at jeg føler mig klar til at tage skridtet nu. At jeg er blevet dannet til det skifte både som spiller og menneske, siger Kühl til fcn.dk.

Allerede som 17-årig debuterede Kühl på det danske A-landshold, som hun indtil videre har repræsenteret 21 gange og scoret et enkelt mål for.

Hun skiftede i 2018 Hillerød FC ud med FC Nordsjælland og blev som 16-årig to år senere pokalfighter, da holdet vandt pokalturneringen.

Midtbanespillerens nye klub ligger nummer to i den bedste engelske fodboldrække for kvinder, Super League, med tre point op til landsholdskollega Pernille Harder og Chelsea samt en kamp i baghånden.