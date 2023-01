Arsenal har udbygget føring efter nytårsbrag i Brighton

Den måske spæde Brighton-optimisme blev kvast seks minutter senere, da Ødegaard med en superb frispilning i venstresiden sendte Gabriel Martinelli afsted mod Brighton-målet.

Brasilianeren kvitterede med en scoring.

Men Brighton gav ikke op. I det 76. minut kiksede den ellers så roste Arsenal-forsvarer William Saliba, og så fik Evan Ferguson pyntet på resultatet til 2-4.

Og i det sidste kvarters tid pressede Brighton på. To minutter før ordinær tid fik Brighton annulleret et mål for off side.

Arsenal holdt stand.

Brighton ligger nummer otte med 24 point.

Arsenal udbygger sin føring i ligaen, for tidligere lørdag snublede de to nærmeste rivaler i deres kampe.