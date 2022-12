Ny Haaland-scoring var ikke nok for Manchester City

15 Premier League-kampe for Manchester City og 21 mål.

Det er ny status for Erling Braut Haaland, efter han lørdag afsluttede 2022 med manér.

Desværre for ham og holdet rakte det kun til 1-1 hjemme mod Everton, der fik et point med hjem takket være et drømmemål.

Det tog ellers kun den norske angriber 24 minutter at finde vej til målnettet, igen, da han hakkede et indlæg fra Riyad Mahrez i kassen bag Jordan Pickford.