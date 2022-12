»Han er en meget direkte spillertype, og det er meningen, at han skal sætte holdets meget stationære angriber Joselu op. Han bliver ikke nødvendigvis målt på en masse mål. Men holdet har brug for en spiller, som kan sætte fart og energi i spillet,« siger Morten Bruun om danskerens rolle.

Straffe og kortfest

Selvom Espanyol kom bedre med undervejs i kampen, lugtede det mere af 2-0 end en udligning. Men udeholdet formåede at holde sig inde i kampen, og så længe man gør det, skal der ikke meget til for at ændre kampen.

Med 20 minutter tilbage fik Espanyol bragt bolden i feltet, og ret tilfældigt trådte målscorer Marcos Alonso støvlen af en Espanyol-spiller. Kampens dommer pegede på pletten, og Joselu udlignede sikkert til 1-1.

Kampen udviklede sig til en regulær kortfest, hvor dommer Antonio Mateu Lahoz tabte kampen på jorden og på blot fem minutter efter scoringen fik uddelt syv kort, inklusiv to røde kort. Samlet set uddelte han 13 kort.

Med fem minutter tilbage lod Martin Braithwaite sig udskifte, og fra bænken kunne han se sit hold holde stand og hente et stort resultat i rivalopgøret.

Trods danskerens anonyme præstation glæder Morten Bruun sig generelt set over angriberens skifte.

»Han er kommet til en klub, der passer til hans niveau, og hvis han ellers bliver ved med at spille fast for Espanyol – og det er der vel en vis sandsynlighed for – så vil han stadig være et tema på landsholdet,« siger Morten Bruun og påpeger, at Martin Braithwaite var »den mindst dårlige« af de danske angribere ved VM.

Med resultatet taber FC Barcelona et lille skridt i toppen af tabellen, hvor holdet ligger delt nummer et sammen med Real Madrid, mens Espanyol får et vigtigt point i midten af tabellen.