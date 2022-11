Regnbuefarverne har været meget i fokus de seneste dage ved VM.

Det danske landshold havde oprindeligt sammen med seks andre nationer planlagt at bære et såkaldt One Love-anførerbind, hvor regnbuefarverne indgik i bindet.

One Love-armbindet skulle være en del af en kampagne mod diskrimination.

Men på grund af frygt for, at armbindet ville udløse et gult kort, blev planerne om at bruge det skrottet mandag af alle involverede nationer.

Qatar er forud for VM blevet stærkt kritiseret for landets manglende LGBT+-rettigheder samt for behandlingen af migrantarbejdere.